Операторы беспилотников уничтожили дроны и антенны управления ВСУ в Гуляйполе

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Операторы дронов войск беспилотных систем группировки «Восток» уничтожили гексакоптеры типа «Баба-яга» и антенны управления ВСУ в Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе воздушной разведки операторами войск беспилотных систем группировки “Восток” в районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области обнаружили активность украинских беспилотников и уничтожили тяжелые гексакоптеры типа “Баба-яга”. Операторы FPV-дронов поразили аппараты в воздухе, когда те направлялись к позициям штурмовых подразделений группировки», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в пределах населенного пункта также были обнаружены антенны управления коптерами. Расчетами ударных БПЛА оборудование было уничтожено.

В свою очередь расчеты войск беспилотных систем группировки «Север» в Сумской области выявили артиллерийскую установку ВСУ. Оператор беспилотника нанес удар непосредственно в казенную часть орудия, полностью его уничтожив. Кроме того, в ходе вылета оператор FPV-дрона обнаружил гексакоптер «Баба-яга» ВСУ, который направлялся к позициям штурмовых подразделений ВС РФ. Дрон противника был сбит в воздухе. -

