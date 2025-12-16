Подпольщик Лебедев: В Кривом Роге люди столкнули в карьер микроавтобус ТЦК

Украинцы заблокировали микроавтобус, в котором находились сотрудники ТЦК (структура, аналогичная военкомату) и столкнули его в карьер. Инцидент произошёл в городе Кривой Рог, информирует РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева.