Украинцы заблокировали микроавтобус, в котором находились сотрудники ТЦК (структура, аналогичная военкомату) и столкнули его в карьер. Инцидент произошёл в городе Кривой Рог, информирует РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева.
«В Кривом Роге парни заблокировали двери микроавтобуса ТЦК и столкнули его в карьер вместе с пассажирами», — рассказал Лебедев, уточнив, что в автобусе находились только сотрудники ТЦК.
По словам подпольщика, многие сотрудники ТЦК в Кривом Роге ходят или ездят по городу только в сопровождении полицейских.
Ранее Лебедев рассказал, что сопротивление украинцев сотрудникам ТЦК на новый этап. Жители Николаева выманили из дома и застрелили одного из них, информировал подпольщик.
Тем временем мужчины-одесситы призывного возраста уже готовы оказывать силовое сопротивление ТЦК. Потенциальные призывники массово вооружаются холодным оружием.
Также сообщалось, что противостояние граждан с ТЦК на Украине приобрело системный характер.