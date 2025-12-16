Ричмонд
Подпольщик Лебедев: В Кривом Роге люди столкнули в карьер микроавтобус ТЦК

В Кривом Роге сотрудники ТЦК передвигаются по городу с полицейскими.

Источник: Комсомольская правда

Украинцы заблокировали микроавтобус, в котором находились сотрудники ТЦК (структура, аналогичная военкомату) и столкнули его в карьер. Инцидент произошёл в городе Кривой Рог, информирует РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева.

«В Кривом Роге парни заблокировали двери микроавтобуса ТЦК и столкнули его в карьер вместе с пассажирами», — рассказал Лебедев, уточнив, что в автобусе находились только сотрудники ТЦК.

По словам подпольщика, многие сотрудники ТЦК в Кривом Роге ходят или ездят по городу только в сопровождении полицейских.

Ранее Лебедев рассказал, что сопротивление украинцев сотрудникам ТЦК на новый этап. Жители Николаева выманили из дома и застрелили одного из них, информировал подпольщик.

Тем временем мужчины-одесситы призывного возраста уже готовы оказывать силовое сопротивление ТЦК. Потенциальные призывники массово вооружаются холодным оружием.

Также сообщалось, что противостояние граждан с ТЦК на Украине приобрело системный характер.