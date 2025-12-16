ВСУ вербуют иностранных наемников через соцсеть TikTok

Источник рассказал, что на херсонском и запорожском направлениях наёмники встречаются реже, однако всё же присутствуют — в основном это колумбийцы. По его словам, спецслужбы Украины вербуют их обманным путём, обещая зарплату в размере 5 тысяч долларов в месяц, тогда как на самом деле выплачивается не более 350−400 долларов.