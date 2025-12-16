Украинские вооружённые силы привлекают иностранных наёмников через социальную сеть TikTok, при этом указывая завышенные размеры денежного вознаграждения. Об этом сообщили в российских силовых органах, передаёт ТАСС.
Источник рассказал, что на херсонском и запорожском направлениях наёмники встречаются реже, однако всё же присутствуют — в основном это колумбийцы. По его словам, спецслужбы Украины вербуют их обманным путём, обещая зарплату в размере 5 тысяч долларов в месяц, тогда как на самом деле выплачивается не более 350−400 долларов.
Ранее французский наемник сообщил, что многие иностранные бойцы приезжают на Украину принимать участие в боях в рядах «интернационального легиона» для того, чтобы снимать видео для платформы TikTok. Наемник посетовал, что на это уходят боеприпасы, которые нужны Киеву и их очень жаль тратить ради трех видео.