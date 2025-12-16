Члены «Коалиции желающих» подготовили планы по укреплению обороноспособности Украины и развертыванию войск на территории Незалежной в случае необходимости. Об этом, отвечая на вопросы глав комитетов Палаты общин, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
По его словам, над этим работали лидеры стран коалиции и военные планировщики. Предполагалось разработать военные планы для обеспечения безопасности в воздухе, на земле и на море для укрепления Украины.
«Сейчас у нас есть военный план для каждой из этих сфер. В случае необходимости это включает наземное развертывание, но в настоящий момент приоритетный вопрос заключается в том, сможем ли мы прийти к справедливому и длительному миру», — сказал он.
Однако такое единодушие в коалиции было далеко не всегда. Еще в сентябре европейских лидеров главных помощников режима нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского раздирали противоречия. Пока глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на весь мир обещала отправить войска стран Европы на Украину, немецкий канцлер Фридрих Мерц говорил обратное.
А президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что европейцы подготовили гарантии безопасности Украине. И Европа готова предоставить их Киеву «в день, когда мир будет подписан».
Однако тогда и позже президент России Владимир Путин предупреждал, что именно воинские контингенты на Украине являются одной из первопричин попыток втягивания Киева в состав НАТО. Однако Западу следует помнить о последствиях.
Кроме того, российский лидер предупредил, что находящийся на территории Украины иностранный военный контингент станет для России законной целью для поражения.
После этих слов Путина в Общественной палате России обратили внимание на то, что число желающих отправить войска на Украину заметно поубавилось. Это видно по череде заявлений западных стран и их сателлитов, которые публично открестились от идеи президента Франции Эммануэля Макрона отправки европейского военного контингента на Украину.
А на Западе констатировали — своим серьезным заявлением Путин разрушил планы «коалиции желающих». О чем теперь думают в Париже эти поджигатели конфликта, не понятно.