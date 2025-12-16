В Харьковской области полностью уничтожили боевую группу 3-й бригады ВСУ

В Харьковской области действует группировка войск «Запад». Только за минувшие сутки, по данным Минобороны, противник потерял в ее зоне ответственности более 220 боевиков, а также шесть боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера Stryker, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и три склада боеприпасов.