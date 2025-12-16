Жители Полтавы убили троих сотрудников украинского ТЦК, напав на них из засады

Он рассказал, что в пригороде района Вакуленцы сотрудники ТЦК преследовали мужчину, который забежал в переулок. Там их поджидала группа местных жителей, в результате чего трое сотрудников ТЦК были убиты, а ещё четверо получили тяжёлые увечья и остались инвалидами.