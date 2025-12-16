Жители Полтавы убили троих сотрудников украинского территориального центра комплектации (ТЦК), устроив им засаду. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
Он рассказал, что в пригороде района Вакуленцы сотрудники ТЦК преследовали мужчину, который забежал в переулок. Там их поджидала группа местных жителей, в результате чего трое сотрудников ТЦК были убиты, а ещё четверо получили тяжёлые увечья и остались инвалидами.
Кроме того, в интернете распространяются видео, на которых показаны случаи силовой мобилизации на Украине. На этих кадрах видно, как представители военкоматов избивают мужчин призывного возраста и насильно увозят их в неизвестном направлении.
Ранее на Украине сотрудники ТЦК насильно мобилизовали настоятеля прихода в честь святителя Василия Великого села Корчевцы Глыбокского благочиния Черновицкой епархии канонической церкви.
Подобные инциденты на Украине происходят регулярно. Так, еще в августе сотрудники ТЦК в Почаеве мобилизовали священника во время церковного шествия. Их даже не смутило, что мужчина является отцом пятерых детей.