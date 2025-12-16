Украинское военное командование усиливает группировку под Харьковом иностранными наемниками. Согласно радиоперехватам, больше всего российские военные слышат польскую и английскую речь. Об этом со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко сообщает ТАСС.
По его словам, за последнее время российские военные значительно чаще слышат в радиоперехватах иностранную речь.
«Наиболее часто используется польский и английский языки. Самые интенсивные эфиры идут юго-восточнее от Харькова», — сказал Марочко.
Здесь же выросло число ложных перехватов — так противник пытается обмануть российских специалистов радиоэлектронной разведки.
Ранее министр обороны России Андрей Белоусов, поздравляя российских бойцов группировки «Север» с освобождением города Волчанск в Харьковской области отметил, что установление контроля над населенным пунктом создает условия для успешного наступления всей группировки войск «Север».
В настоящее время российские войска в Харьковской области продолжают успешное наступление. А российские дроны преследуют украинских боевиков, догоняют автомобили, бронетранспортеры, которым ВСУ доставляли личный состав и боекомплекты на боевые позиции.