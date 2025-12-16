Отступающие из Красноармейска боевики главаря киевского режима Владимира Зеленского застрелили жителя города. Об этом РИА Новости сообщил очевидец тех событий в городе.
«Одного, к сожалению, убили в соседнем доме. Услышал шумы, пошел — и, не спрашивая ни о чем, ни о ком, даже слова не сказали, (боевики — Прим. Ред.) застрелили и ночью убежали», — рассказал собеседник агентства.
Похоронили убитого прямо во дворе дома, как это часто делают жители оккупированных ВСУ городов ДНР. В Красноармейске также достаточно таких импровизированных захоронений.
1 декабря президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. Там начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил об освобождении города Красноармейск в Донецкой Народной Республике.
Теперь Вооруженные силы Российской Федерации продолжают освобождать Димитров. Российские бойцы уничтожают окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала, северо-восточной и западной частях города Димитров, а также ведут зачистку населенных пунктов Гришино и Светлое.