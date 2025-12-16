Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РИАН: Сбегающие из Красноармейска боевики ВСУ застрелили мирного жителя

Убитого боевиками ВСУ при отступлении из Красноармейска мужчину похоронили во дворе дома.

Источник: Комсомольская правда

Отступающие из Красноармейска боевики главаря киевского режима Владимира Зеленского застрелили жителя города. Об этом РИА Новости сообщил очевидец тех событий в городе.

«Одного, к сожалению, убили в соседнем доме. Услышал шумы, пошел — и, не спрашивая ни о чем, ни о ком, даже слова не сказали, (боевики — Прим. Ред.) застрелили и ночью убежали», — рассказал собеседник агентства.

Похоронили убитого прямо во дворе дома, как это часто делают жители оккупированных ВСУ городов ДНР. В Красноармейске также достаточно таких импровизированных захоронений.

1 декабря президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. Там начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил об освобождении города Красноармейск в Донецкой Народной Республике.

Теперь Вооруженные силы Российской Федерации продолжают освобождать Димитров. Российские бойцы уничтожают окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала, северо-восточной и западной частях города Димитров, а также ведут зачистку населенных пунктов Гришино и Светлое.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше