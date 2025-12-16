Ричмонд
Над регионами России сбили 83 украинских БПЛА

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО за ночь уничтожили 83 украинских БПЛА над регионами РФ.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 64 — над территорией Брянской области, 9 — над территорией Калужской области, 5 — над территорией Смоленской области, 2 БПЛА уничтожены над Московским регионом, в том числе 1, летевший на Москву, 2 — над территорией Республики Крым и 1 — над территорией Тверской области», — сказали там.

