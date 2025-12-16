Ричмонд
Над Крымом сбиты беспилотники

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек — РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили над регионами России 83 украинских беспилотника, в том числе два — над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА над территорией Республики Крым», — сказано в сообщении.

Кроме того, 64 дрона сбили над территорией Брянской, девять — над Калужской, пять — над Смоленской областями, два БПЛА уничтожены над Московским регионом, в том числе один, летевший на Москву, а также один — над территорией Тверской области, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении одного беспилотника ВСУ. летевшего на российскую столицу.

По данным посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, за минувшую неделю в результате атак ВСУ на регионы России погибли 14 мирных граждан и были ранены 69, из них четверо детей. Больше всего жертв в Херсонской, Белгородской и Запорожской областях, а также в Чувашской Республике.

