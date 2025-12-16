Ричмонд
ПВО уничтожила беспилотник над Ленинградской областью

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Силы ПВО сбили беспилотник в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Источник: Соцсети

«По предварительным данным, БПЛА уничтожен над Киришским районом Ленобласти», — написал он в своем Telegram-канале.

По данным Минобороны, ночью над российскими регионами удалось поразить 83 украинских дрона, из них 64 пришлись на Брянскую область.

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

