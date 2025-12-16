ПВО уничтожила беспилотник над Ленинградской областью

«По предварительным данным, БПЛА уничтожен над Киришским районом Ленобласти», — написал он в своем Telegram-канале.
По данным Минобороны, ночью над российскими регионами удалось поразить 83 украинских дрона, из них 64 пришлись на Брянскую область.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
