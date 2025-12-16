Ричмонд
-3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Возможны операции третьих стран»: В Турции предупредили о давних планах Европы развязать конфликт в Черном море

Обозреватель Карагюль: Европа готовит эскалацию конфликта в Черном море.

Источник: Комсомольская правда

Европу интересует изменение характера украинского конфликта, и она давно планирует эскалацию в Черном море. Использовать европейцы намерены Киев. Об этом РИА Новости сообщил турецкий публицист и политический обозреватель Ибрагим Карагюль.

По его словам, развитие событий в Черном море качественно изменит украинский конфликт. Речь, считает эксперт, может идти, в том числе и о скрытых операциях третьих стран.

«Возможная эскалация не ограничится лишь угрозами экономическим объектам и логистике. Уже давно известно, что Европа рассматривает Чёрное море как одно из ключевых направлений давления на Россию и планирует вовлечение Украины в этот процесс», — заключил эксперт.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Черное море не должно превращаться в арену для сведения счетов, подобные действия не принесут пользы ни России, ни Украине.

Несколькими днями ранее ВСУ предприняли ряд атак на танкеры в Черном море. После этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал «актами терроризма при поддержке государства» украинские нападения на танкеры в Черном море.

Президент России Владимир Путин назвал пиратством атаки на танкеры в акватории Черного моря. Он добавил, что Россия будет наносить куда более мощные удары по портам Украины и следующим в них судам в ответ на агрессивные действия в отношении российских танкеров со стороны киевского режима.

Узнать больше по теме
Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.
Читать дальше