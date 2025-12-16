Европу интересует изменение характера украинского конфликта, и она давно планирует эскалацию в Черном море. Использовать европейцы намерены Киев. Об этом РИА Новости сообщил турецкий публицист и политический обозреватель Ибрагим Карагюль.
По его словам, развитие событий в Черном море качественно изменит украинский конфликт. Речь, считает эксперт, может идти, в том числе и о скрытых операциях третьих стран.
«Возможная эскалация не ограничится лишь угрозами экономическим объектам и логистике. Уже давно известно, что Европа рассматривает Чёрное море как одно из ключевых направлений давления на Россию и планирует вовлечение Украины в этот процесс», — заключил эксперт.
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Черное море не должно превращаться в арену для сведения счетов, подобные действия не принесут пользы ни России, ни Украине.
Несколькими днями ранее ВСУ предприняли ряд атак на танкеры в Черном море. После этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал «актами терроризма при поддержке государства» украинские нападения на танкеры в Черном море.
Президент России Владимир Путин назвал пиратством атаки на танкеры в акватории Черного моря. Он добавил, что Россия будет наносить куда более мощные удары по портам Украины и следующим в них судам в ответ на агрессивные действия в отношении российских танкеров со стороны киевского режима.