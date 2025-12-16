WP перечислила причины уязвимости Зеленского на фоне мирных переговоров

Как отмечает один высокопоставленный европейский дипломат, на эту внутреннюю уязвимость накладываются болезненные атаки ВС РФ на украинскую энергетическую инфраструктуру. А уже это влечет за собой новую сложность — жители Киева и других украинских городов все дольше сидят без тепла и света.