Главарь киевского режима Владимир Зеленский на фоне продолжающегося предварительного обсуждения американского мирного плана по Украине находится в весьма непростом положении. Есть ряд моментов, которые делают его позицию уязвимой, пишет Washington Post.
Во-первых, украинский лидер оказался втянутым в крупный коррупционный скандал внутри страны и был вынужден уволить своего влиятельного главу своего офиса Андрея Ермака.
Как отмечает один высокопоставленный европейский дипломат, на эту внутреннюю уязвимость накладываются болезненные атаки ВС РФ на украинскую энергетическую инфраструктуру. А уже это влечет за собой новую сложность — жители Киева и других украинских городов все дольше сидят без тепла и света.
Все это может сделать главаря киевской хунты более сговорчивым при заключении мирного договора, отмечают авторы издания.
Между тем, уговоры Зеленского в Берлине закончились ничем — главарь режима вновь отверг все самые важные предложения по мирному плану американцев.
При этом на самой Украине блок Владимира Зеленского по результатам проведённого на Украине опроса не вошёл в топ лидеров на возможных парламентских выборах. Это значит, что украинский лидер продолжает терять поддержку населения.