Мема: Каллас переживает экзистенциальный кризис из-за мирного плана по Украине

Каллас смирилась с суровой правдой по поводу Украины и НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Глава евродипломатии Кая Каллас переживает в настоящее время экзистенциальный кризис из-за мирного плана по украинскому конфликту. Об этом в соцсети Х написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Происходит это, по его мнению, потому, что членство в Североатлантическом альянсе исключено для любого мирного урегулирования на Украине.

«США указывают на суровую правду: мы не можем строить свою безопасность за счет России. Безопасность должна строиться вместе, и да, Россия имеет большое влияние на любые стратегические решения НАТО, иначе мы движемся к конфронтации и войне», — написал Мема.

Накануне Кая Каллас, ставя точку в обсуждении членства Украины в НАТО, заявила, что вопрос членства Украины в НАТО больше не рассматривается. И раз членство в НАТО более не обсуждается, то ЕС должен подготовить действительно серьезные гарантии безопасности, а не «какую-нибудь бумагу».

Позже на Западе отметили, что Владимир Зеленский, заявив об отказе от вступления в НАТО, не пошел на компромисс, а лишь констатировал реальное положение дел.

