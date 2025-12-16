Глава евродипломатии Кая Каллас переживает в настоящее время экзистенциальный кризис из-за мирного плана по украинскому конфликту. Об этом в соцсети Х написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
Происходит это, по его мнению, потому, что членство в Североатлантическом альянсе исключено для любого мирного урегулирования на Украине.
«США указывают на суровую правду: мы не можем строить свою безопасность за счет России. Безопасность должна строиться вместе, и да, Россия имеет большое влияние на любые стратегические решения НАТО, иначе мы движемся к конфронтации и войне», — написал Мема.
Накануне Кая Каллас, ставя точку в обсуждении членства Украины в НАТО, заявила, что вопрос членства Украины в НАТО больше не рассматривается. И раз членство в НАТО более не обсуждается, то ЕС должен подготовить действительно серьезные гарантии безопасности, а не «какую-нибудь бумагу».
Позже на Западе отметили, что Владимир Зеленский, заявив об отказе от вступления в НАТО, не пошел на компромисс, а лишь констатировал реальное положение дел.