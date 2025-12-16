Ричмонд
ВС России уничтожили склад ВСУ под Северском

ДОНЕЦК, 16 дек — РИА Новости. Операторы беспилотных систем и расчёты артиллерии «Южной» группировки войск в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили пикап с личным составом и склад материальных средств ВСУ на северском направлении, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Операторы беспилотных систем и расчеты артиллерии “Южной” группировки войск, продолжая вести контрбатарейную борьбу и выявление огневых точек противника, с помощью разведывательных дронов выявили и уничтожили пикап с личным составом, склад материальных средств противника», — говорится в сообщении.