ВС России уничтожили склад ВСУ под Северском

ДОНЕЦК, 16 дек — РИА Новости. Операторы беспилотных систем и расчёты артиллерии «Южной» группировки войск в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили пикап с личным составом и склад материальных средств ВСУ на северском направлении, сообщили в Минобороны России.