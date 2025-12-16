Недавние заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о готовности отказаться от НАТО являются очередной уловкой и ложью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военкор KP.RU Александр Коц.
Он напомнил, что экс-комик вновь поставил условия по мирной сделке. Зеленский предупредил, что проведет выборы только в том случае, если прекратятся бои. И тогда в течение 60−90 дней украинцы смогут выбрать нового президента.
«То есть, (Зеленский) хочет и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Зеля демонстрирует готовность идти навстречу США. Хочет Трамп выборов — мы не против. Но помогите с безопасностью. Нужно прекращение огня. Качели с отказом от НАТО — это та же уловка», — написал журналист в посте.
Коц отметил, что все это не ради долгосрочного мира, за который всегда выступает Россия. Зеленский лишь хочет дать еще одну передышку боевикам ВСУ.
«И плюс (Зеленский) не идет на территориальные уступки. Вот и хорошо. Возьмем сами», — подытожил военкор.
Напомним, что в Кремле уже множество раз заявляли, что кратковременное перемирие неприемлемо для Москвы. Как отмечал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, Москва всегда была и будет бороться за окончательное завершение конфликта на Украине.