Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Купянск под контролем ВС РФ. Главное о ситуации в городе

Ситуация в Купянске полностью контролируется российскими войсками. Все районы города находятся под управлением ВС РФ, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые данные о текущей обстановке.

  • Город Купянск находится под контролем 6-й общевойсковой армии.
  • Подразделения группировки войск «Запад» уверенно отражают атаки ВСУ в районах Тищенковки, Московки и Соболевки, сохраняя контроль над населенными пунктами.
  • Украинские подразделения ежедневно предпринимают попытки проникновения в Купянск малыми группами через территорию кладбища, неся при этом существенные потери.
  • Расчетами войск беспилотных систем, ударных дронов и артиллерии была поражена группа колумбийских наемников в районе Купянска.
  • Остатки разрозненных подразделений ВСУ блокированы в двух зданиях микрорайона Юбилейный; их ликвидация ожидается в ближайшее время.
  • Группировка войск «Запад» продолжает выполнение поставленных боевых задач в зоне специальной военной операции.