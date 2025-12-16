ТАСС собрал ключевые данные о текущей обстановке.
- Город Купянск находится под контролем 6-й общевойсковой армии.
- Подразделения группировки войск «Запад» уверенно отражают атаки ВСУ в районах Тищенковки, Московки и Соболевки, сохраняя контроль над населенными пунктами.
- Украинские подразделения ежедневно предпринимают попытки проникновения в Купянск малыми группами через территорию кладбища, неся при этом существенные потери.
- Расчетами войск беспилотных систем, ударных дронов и артиллерии была поражена группа колумбийских наемников в районе Купянска.
- Остатки разрозненных подразделений ВСУ блокированы в двух зданиях микрорайона Юбилейный; их ликвидация ожидается в ближайшее время.
- Группировка войск «Запад» продолжает выполнение поставленных боевых задач в зоне специальной военной операции.