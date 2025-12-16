Ветераны СВО Башкирии сумели достучаться до молодёжи

По словам советника Главы Башкирии Оскара Ситдикова, общее количество просмотров 10 выпусков из 12 перевалило за миллион.
«Формируется контент с важнейшей просветительской и воспитательной работой, особенно среди молодёжи. Успех подтверждает правильность выбранного формата и высокий общественный запрос на такие инициативы», — сказал Оскар Ситдиков.
Боевой офицер рассказал, как прошло заседание Ассоциации ветеранов СВО в рамках республиканского образовательного форума «Служу Отечеству».
Оскар Ситдиков сообщил, что в работе форума была создана единая среда для всех категорий граждан, связанных со спецоперацией. Форум объединил участников и ветеранов СВО, членов их семей, волонтёров, духовенство, молодёжь.
На мероприятии прошли мастер-классы по предпринимательству и ведению соцсетей, семинары по психологической и правовой аспектам реабилитации, дискуссии о роли женщин и духовенства, а также об увековечении памяти военнослужащих.
«На пленарном заседании были подведены итоги работы за 2025 год и сформированы конкретные задачи поддержки ветеранов СВО и членов их семей в 2026 году, что создало вектор для системной работы на всех уровнях власти», — отметил Оскар Ситдиков.
«Я уже неоднократно говорил главам муниципалитетов о том, что у нас появился главный партнёр в большой работе с участниками специальной военной операции — это Ассоциация ветеранов СВО», — подчеркнул Глава Башкирии Радий Хабиров.