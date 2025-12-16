Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветераны СВО Башкирии сумели достучаться до молодёжи

Серия подкастов «Голоса подвига», посвящённая героям спецоперации, имеет большой успех у людей, особенно у подрастающего поколения. Об этом сегодня на оперативном совещании в ЦУРе сказал председатель Ассоциации ветеранов СВО Оскар Ситдиков.

Источник: Башинформ

По словам советника Главы Башкирии Оскара Ситдикова, общее количество просмотров 10 выпусков из 12 перевалило за миллион.

«Формируется контент с важнейшей просветительской и воспитательной работой, особенно среди молодёжи. Успех подтверждает правильность выбранного формата и высокий общественный запрос на такие инициативы», — сказал Оскар Ситдиков.

Боевой офицер рассказал, как прошло заседание Ассоциации ветеранов СВО в рамках республиканского образовательного форума «Служу Отечеству».

Оскар Ситдиков сообщил, что в работе форума была создана единая среда для всех категорий граждан, связанных со спецоперацией. Форум объединил участников и ветеранов СВО, членов их семей, волонтёров, духовенство, молодёжь.

На мероприятии прошли мастер-классы по предпринимательству и ведению соцсетей, семинары по психологической и правовой аспектам реабилитации, дискуссии о роли женщин и духовенства, а также об увековечении памяти военнослужащих.

«На пленарном заседании были подведены итоги работы за 2025 год и сформированы конкретные задачи поддержки ветеранов СВО и членов их семей в 2026 году, что создало вектор для системной работы на всех уровнях власти», — отметил Оскар Ситдиков.

«Я уже неоднократно говорил главам муниципалитетов о том, что у нас появился главный партнёр в большой работе с участниками специальной военной операции — это Ассоциация ветеранов СВО», — подчеркнул Глава Башкирии Радий Хабиров.