Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГПК раскрыл, с каких направлений в Беларусь залетали западные беспилотники

ГПК раскрыл, откуда в Беларусь залетали западные беспилотники.

Источник: Комсомольская правда

Подробности в эфире телеканала СТВ озвучил заместитель начальника 1-го главного управления Государственного пограничного комитета Владимир Мельниченко.

По его словам, в 2025 году воздушное пространство Беларуси западные беспилотники нарушили около 80 раз. Мельниченко обратил внимание, что указанное больше всего относится к двум направлениям: белорусско-польскому, белорусско-литовскому.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал претензии Литвы к Беларуси из-за метеозондов с сигаретами: «То, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше