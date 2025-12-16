ВСУ потеряли до 200 военных в зоне «Южной» группировки

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Маяки, Алексеево-Дружковка, Степановка, Славянск, Петровское, Константиновка и Краматорск Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.