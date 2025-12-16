Ричмонд
СВО
ВСУ потеряли до 200 военных в зоне «Южной» группировки

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск за сутки уничтожили до 200 военнослужащих ВСУ и четыре боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Маяки, Алексеево-Дружковка, Степановка, Славянск, Петровское, Константиновка и Краматорск Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия и пять складов материальных средств.