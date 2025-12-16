Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки «Центр»

«Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух пехотных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Светлое, Торецкое, Белицкое, Шевченко Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери противника составили свыше 505 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня “Град”, девять автомобилей и десять артиллерийских орудий, в том числе шесть западного производства», — говорится в сообщении российского военного ведомства.