Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки «Центр»

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Центр» уничтожили за сутки более 505 военнослужащих ВСУ, четыре бронемашины, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», десять артиллерийских орудий, в том числе шесть западного производства, сообщило во вторник Минобороны РФ.

«Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух пехотных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Светлое, Торецкое, Белицкое, Шевченко Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери противника составили свыше 505 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня “Град”, девять автомобилей и десять артиллерийских орудий, в том числе шесть западного производства», — говорится в сообщении российского военного ведомства.