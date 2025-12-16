Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки «Север»

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Кондратовка и Мирополье Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Першотравневое, Барановка, Нестерное, Волчанские Хутора и Приморское Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.