Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки «Север»

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 250 боевиков в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило во вторник министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Кондратовка и Мирополье Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Першотравневое, Барановка, Нестерное, Волчанские Хутора и Приморское Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«Противник потерял свыше 250 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня “Град”, артиллерийское орудие, 23 автомобиля, радиолокационную станцию RADA производства Израиля, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств», — отмечает МО РФ.