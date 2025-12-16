Группировка «Днепр» за сутки уничтожила до 50 боевиков ВСУ

«(Подразделением группировки войск “Днепр” — ред.) уничтожены до 50 украинских военнослужащих, 19 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
«Днепром» нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Орехов, Новоандреевка Запорожской области и Отрадокаменка Херсонской области, добавили в МО РФ.