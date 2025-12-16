Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подразделения «Востока» продолжили продвижение вглубь обороны противника

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 295 военнослужащих и два танка в зоне действия группировки «Восток», сообщило министерство обороны России.

Источник: © РИА Новости

«ВСУ потеряли более 295 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и два склада материальных средств», — говорится в сообщении ведомства.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, подчеркнули в Минобороны России.

«Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Великомихайловка Днепропетровской области, Гуляй-Поле и Косовцево Запорожской области», — добавили в министерстве обороны РФ.