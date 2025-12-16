Подразделения «Востока» продолжили продвижение вглубь обороны противника

«ВСУ потеряли более 295 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и два склада материальных средств», — говорится в сообщении ведомства.
Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, подчеркнули в Минобороны России.
«Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Великомихайловка Днепропетровской области, Гуляй-Поле и Косовцево Запорожской области», — добавили в министерстве обороны РФ.