Обмен на границе Беларуси и Украины задерживается из-за атаки дронов

«Не выехали еще члены семьи из Херсонской области, поскольку там сложная оперативная обстановка и идет обстрел дронами. Мы будем сейчас разговаривать с украинской стороной и попробуем запросить режим тишины, для того чтобы можно было обеспечить воссоединение семей», — пояснила Москалькова.
Она добавила, что речь идет о гражданах Украины, которые должны сегодня прибыть к границе, чтобы воссоединиться с родственниками. Москалькова отметила, что организаторы обмена не теряют надежды, что удастся договориться уже сейчас.
«…Или будем ожидать более благоприятную оперативную обстановку для вывоза людей», — добавила уполномоченный.
По ее словам, этот обмен готовили более шести месяцев. Это было связано, в том числе, с оформлением документов. Для тех людей, которые должны прибыть из медицинских учреждений, нужно было получить соответствующее разрешение. Также необходимо было договориться о выделении медицинского автомобиля.
Большую помощь оказал Международный комитет Красного Креста. Москалькова добавила, что очень сильно помогла и белорусская сторона.
Ранее сообщалось, что для воссоединения семей во вторник 16 декабря на границу Беларуси и Украины должны были прибыть 15 человек с украинской территории и столько же из РФ.