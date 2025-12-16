Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обмен на границе Беларуси и Украины задерживается из-за атаки дронов

НОВАЯ ГУТА, 16 дек — Sputnik. Одна из семей, участвующая в обмене гражданами, пока не может прибыть на границу Украины и Беларуси из-за атаки дронов, сообщила журналистам Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

«Не выехали еще члены семьи из Херсонской области, поскольку там сложная оперативная обстановка и идет обстрел дронами. Мы будем сейчас разговаривать с украинской стороной и попробуем запросить режим тишины, для того чтобы можно было обеспечить воссоединение семей», — пояснила Москалькова.

Она добавила, что речь идет о гражданах Украины, которые должны сегодня прибыть к границе, чтобы воссоединиться с родственниками. Москалькова отметила, что организаторы обмена не теряют надежды, что удастся договориться уже сейчас.

«…Или будем ожидать более благоприятную оперативную обстановку для вывоза людей», — добавила уполномоченный.

По ее словам, этот обмен готовили более шести месяцев. Это было связано, в том числе, с оформлением документов. Для тех людей, которые должны прибыть из медицинских учреждений, нужно было получить соответствующее разрешение. Также необходимо было договориться о выделении медицинского автомобиля.

Большую помощь оказал Международный комитет Красного Креста. Москалькова добавила, что очень сильно помогла и белорусская сторона.

Ранее сообщалось, что для воссоединения семей во вторник 16 декабря на границу Беларуси и Украины должны были прибыть 15 человек с украинской территории и столько же из РФ.

Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше