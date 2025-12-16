Обмен на границе Беларуси и Украины задерживается из-за атаки дронов

По ее словам, этот обмен готовили более шести месяцев. Это было связано, в том числе, с оформлением документов. Для тех людей, которые должны прибыть из медицинских учреждений, нужно было получить соответствующее разрешение. Также необходимо было договориться о выделении медицинского автомобиля.