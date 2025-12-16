ВС РФ освободили село в Харьковской области
Бойцы группировки «Запад» взяли под контроль населенный пункт Новоплатоновка Харьковской области.
«Север» продвигается в Харьковской и Сумской областях
Бойцы «Северной» группировки атаковали три бригады противника в районах трех населенных пунктов Сумской области и пять бригад ВСУ в районах пяти населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки: свыше 250 военнослужащих, боевая машина РСЗО «Град», артиллерийское орудие, 23 автомобиля, радиолокационная станция «RADA», станция РЭБ и три склада материальных средств.
«Запад» наступает в Харьковской области
Российские бойцы нанесли поражение шести украинским бригадам в районах населенных пунктов Благодатовка, Подолы, Шийковка, Глушковка, Купянск-Узловой Харьковской области и Красный Лиман ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей, три артиллерийских орудия, станция РЭБ и три склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» заняли более выгодные рубежи
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе достигли 200 человек. Также противник лишился четырех боевых бронированных машин, 13 автомобилей, трех артиллерийских орудий и пяти складов материальных средств.
Бойцы «Центра» ликвидируют формирования ВСУ в Дмитрове
Подразделения «Центральной» группировки продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный города Димитрова и освободили 120 зданий. Бойцы ВС РФ также вели зачистку в селах Светлое и Гришино в ДНР.
В районе города Родинское ДНР военнослужащие «Центра» отразили две атаки подразделений 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ, пытавшихся вернуть утраченные позиции.
За сутки подразделения группировки атаковали семь бригад и штурмовой полк в районах населенных пунктов Светлое, Торецкое, Белицкое, Шевченко ДНР и Новопавловка Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: свыше 505 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град», девять автомобилей и десять артиллерийских орудий.
«Восток» противостоит противнику в Днепропетровской области
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и трем штурмовым полкам в районах населенных пунктов Андреевка, Великомихайловка Днепропетровской области, Гуляй-Поле и Косовцево Запорожской области.
«ВСУ потеряли более 295 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и два склада материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» атакует ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Бойцы «Днепра» атаковали три бригады противника в районах населенных пунктов Орехов, Новоандреевка Запорожской области и Отрадокаменка Херсонской области.
ВС РФ ликвидировали порядка 50 украинских боевиков, уничтожили 19 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ и три склада материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, цеху сборки и хранения ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.
Средства ПВО за сутки сбили 180 БПЛА самолетного типа.