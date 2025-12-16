Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное из брифинга Минобороны 16 декабря 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 16 декабря на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили село в Харьковской области

Бойцы группировки «Запад» взяли под контроль населенный пункт Новоплатоновка Харьковской области.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» продвигается в Харьковской и Сумской областях

Бойцы «Северной» группировки атаковали три бригады противника в районах трех населенных пунктов Сумской области и пять бригад ВСУ в районах пяти населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки: свыше 250 военнослужащих, боевая машина РСЗО «Град», артиллерийское орудие, 23 автомобиля, радиолокационная станция «RADA», станция РЭБ и три склада материальных средств.

«Запад» наступает в Харьковской области

Российские бойцы нанесли поражение шести украинским бригадам в районах населенных пунктов Благодатовка, Подолы, Шийковка, Глушковка, Купянск-Узловой Харьковской области и Красный Лиман ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей, три артиллерийских орудия, станция РЭБ и три склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» заняли более выгодные рубежи

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе достигли 200 человек. Также противник лишился четырех боевых бронированных машин, 13 автомобилей, трех артиллерийских орудий и пяти складов материальных средств.

Бойцы «Центра» ликвидируют формирования ВСУ в Дмитрове

Подразделения «Центральной» группировки продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный города Димитрова и освободили 120 зданий. Бойцы ВС РФ также вели зачистку в селах Светлое и Гришино в ДНР.

В районе города Родинское ДНР военнослужащие «Центра» отразили две атаки подразделений 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ, пытавшихся вернуть утраченные позиции.

За сутки подразделения группировки атаковали семь бригад и штурмовой полк в районах населенных пунктов Светлое, Торецкое, Белицкое, Шевченко ДНР и Новопавловка Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: свыше 505 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град», девять автомобилей и десять артиллерийских орудий.

«Восток» противостоит противнику в Днепропетровской области

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и трем штурмовым полкам в районах населенных пунктов Андреевка, Великомихайловка Днепропетровской области, Гуляй-Поле и Косовцево Запорожской области.

«ВСУ потеряли более 295 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и два склада материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» атакует ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

Бойцы «Днепра» атаковали три бригады противника в районах населенных пунктов Орехов, Новоандреевка Запорожской области и Отрадокаменка Херсонской области.

ВС РФ ликвидировали порядка 50 украинских боевиков, уничтожили 19 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ и три склада материальных средств.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, цеху сборки и хранения ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.

Средства ПВО за сутки сбили 180 БПЛА самолетного типа.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше