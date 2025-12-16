IFQ: ситуация на фронте может измениться для Украины только в худшую сторону

Он предлагает обратиться к цифрам — не из украинских СМИ, а к данным американского Института изучения войны (ISW). Из них следует, что Россия контролирует примерно 20% бывшей украинской территории (более 115 000 квадратных километров): Крым, полностью Луганскую область, 85% Донецкой народной республики, 80% Запорожской области, 76% Херсонской области (до Днепра), а также определенные районы в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.
После начала боевых действий на Украине в 2022 году Россия заняла 27% территории Украины. Но в результате передислокации войск в стратегически важные районы в преддверии стамбульских переговоров и отступления в ходе единственного успешного контрнаступления ВСУ территория, тогда подконтрольная России, сократилась, говорится в статье.
В 2023 году второе украинское контрнаступление с треском провалилось: за год ВСУ потеряли 584 квадратных километра. С тех пор Москва перешла в наступление, а Киев неуклонно отступает, отмечает автор. В 2024 году российская армия заняла еще 4168 квадратных километров, продвигаясь со скоростью 347,3 кв. км в месяц, отмечает автор со ссылкой на ISW. Пик наступления (725 кв. км) пришелся на ноябрь.
В 2025 году российская армия удержала набранные темпы наступления, достигнув предыдущего среднего показателя. В июле, согласно ISW, она завладела территорией площадью 634 кв. км, в августе — 594, в сентябре — 447, в октябре — 461, в ноябре — 701. По оценкам ISW, которые Москва оспаривает как заниженные, в 2025 году Россия взяла под контроль примерно на 2000 квадратных километров больше, чем в 2024 году, говорится в статье.
Разве что станет гораздо хуже: в ВСУ давно отмечается жесткий кадровый дефицит, списки погибших и раненых стремительно пополняются, солдаты дезертируют с фронта, украинцы все активнее сопротивляются насильственный мобилизации, тогда как Россия продолжают ежемесячно набирать по 30 тыс. добровольцев.
К тому же на Украине ощущается нехватка оружия: США перестали его поставлять Киеву бесплатно, а европейцы, чьи казна и арсеналы пусты, не могут закупить американское вооружение в достаточном количестве.
И еще один факт, ускользающий от тех, кто «измеряет войну линейкой», чтобы делать вид, что она не проиграна Киевом: русские после 14 месяцев изнурительных боев взяли Покровск (Красноармейск), напоминает автор. Это, по мнению Травальо, разрушило остатки украинской линии обороны, возводимой с 2014 года с помощью НАТО для отделения отколовшегося Донбасса от остальной части страны и предотвращения российских прорывов.
За этим военно-логистическим и промышленным центром, как подчеркивает Травальо, больше нет никаких преград, способных остановить продвижение российской армии к Запорожью, Днепру и Харькову. Новые линии обороны, щедро финансируемые НАТО, на Украине так и не появились, потому что украинские власти просто разворовали средства, выделенные на эти цели. И теперь вслед за Покровском и Северском падет и Славянск, прогнозирует он.
Поэтому любой, кто саботирует мирные переговоры, утверждая, что ситуация на фронте зашла в позиционный тупик или даже что украинцы держатся и могут начать контрнаступление, — преступник, желающий им всем смерти, заключает Травальо.