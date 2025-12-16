IFQ: ситуация на фронте может измениться для Украины только в худшую сторону

За этим военно-логистическим и промышленным центром, как подчеркивает Травальо, больше нет никаких преград, способных остановить продвижение российской армии к Запорожью, Днепру и Харькову. Новые линии обороны, щедро финансируемые НАТО, на Украине так и не появились, потому что украинские власти просто разворовали средства, выделенные на эти цели. И теперь вслед за Покровском и Северском падет и Славянск, прогнозирует он.