Журналист из Самары Олег Новиков погиб на СВО

Олег Новиков участвовал в боевых действиях в Афганистане и Югославии. Имел немало наград, среди которых — два ордена Красного Знамени. В нулевых годах Олег стал работать журналистом. А в апреле 2025 года, в 58 лет, он подписал контракт с минобороны РФ и ушел на СВО добровольцем.