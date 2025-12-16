Стало известно, что журналист из Самары Олег Новиков погиб на СВО. С 15 мая 2025 года он числился без вести пропавшим.
Олег Новиков участвовал в боевых действиях в Афганистане и Югославии. Имел немало наград, среди которых — два ордена Красного Знамени. В нулевых годах Олег стал работать журналистом. А в апреле 2025 года, в 58 лет, он подписал контракт с минобороны РФ и ушел на СВО добровольцем.
Похороны Олега Новикова пройдут в Тольятти 26 декабря. Отпевание начнется в 10.00 в храме Казанской иконы Божией Матери на улице Вавилова, 2, пишет Волга Ньюс со ссылкой на вдову Новикова.
Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким покойного.