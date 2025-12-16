Минобороны показало кадры подлодки после заявлений Киева об уничтожении

«Ни один корабль или подводная лодка Черноморского флота, дислоцированные в бухте Новороссийской военно-морской базы, а также их экипажи в результате диверсий не получили повреждений и несут службу в штатном режиме», — заявил начальник пресс-службы Черноморского флота капитан первого ранга Алексей Рулев, опровергнув заявления Киева об успешной диверсии.