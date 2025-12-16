Песков: Россия не получала данных о переговорах США и Европы по Украине

Россия не получала информации о ходе переговоров между США и европейскими странами по украинскому урегулированию. Об этом 16 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Надо сначала ознакомиться с тем, что будет выработано в результате тех переговоров, которые ведут американцы с украинцами при участии европейцев», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, когда следует ожидать следующего раунда переговоров РФ и США.
Песков подчеркнул, что участие европейцев в переговорном процессе по украинскому конфликту «ничего хорошего не сулит».
Ранее KP.RU писал, что определение конкретных сроков урегулирования конфликта на Украине является неблагодарным делом. Песков отметил, что переговорный процесс отличается сложностью и многогранностью, из-за чего невозможно точно прогнозировать достижение согласованной позиции.