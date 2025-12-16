Ричмонд
Четвертый день блэкаута: в Одессе заявили о сложной ситуации с электричеством

В администрации Одессы заявили о сложной ситуации с электричеством в городе.

Источник: Комсомольская правда

В Одесской области Украины фиксируются серьёзные проблемы с электричеством, причём наиболее сложная ситуация сложилась в самом областном центре. Об этом информировал глава областной администрации Олег Кипер.

Всего в регионе остаются обесточенными 62,3 тысячи домов, сообщил украинский чиновник в Telegram-канале.

«Самая сложная ситуация сейчас в Одессе. Поврежденные подстанции и сети восстанавливают фактически с нуля — участок за участком, шаг за шагом», — написал Кипер.

Блэкаут в Одессе продолжается уже четвёртый день, информирует украинское издание «Страна». Кроме того, в городе практикуют веерные отключения воды, также нестабильна подача тепла. На дорогах увеличилась аварийность из-за отключённых светофоров, а местные жители конфликтуют за возможность подзарядить мобильные телефоны в так называемых «пунктах несокрушимости» или иных местах, где установлены генераторы.

Напомним, энергетическая сеть Украины находится на грани коллапса. Эксперты ожидают скорый тотальный блэкаут в Киеве и на востоке страны.

Ранее сообщалось, что во Львове в ноябре было зафиксировано отключение электричества впервые за несколько месяцев.