Четвертый день блэкаута: в Одессе заявили о сложной ситуации с электричеством

Блэкаут в Одессе продолжается уже четвёртый день, информирует украинское издание «Страна». Кроме того, в городе практикуют веерные отключения воды, также нестабильна подача тепла. На дорогах увеличилась аварийность из-за отключённых светофоров, а местные жители конфликтуют за возможность подзарядить мобильные телефоны в так называемых «пунктах несокрушимости» или иных местах, где установлены генераторы.