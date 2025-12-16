Мерц оценил вероятность достижения ЕС соглашений по активам РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц оценил возможность лидеров Евросоюза принять решение о возможности изъятия и использования замороженных активов РФ. Эта тема будет обсуждаться на саммите ЕС, который пройдёт 18−19 декабря.
«Исходя из сегодняшней ситуации, я бы сказал, что шансы на то, что нам это удастся, составляют 50 на 50», — заявил Мерц. Этой темы германский лидер коснулся в эфире телеканала ZDF, отвечая на соответствующий вопрос.
Мерц указал, что положительное решение вопроса об использовании российских активов сопряжено с юридическими и политическими проблемами.
Ранее Мерц высказал мнение, что российские активы будут заморожены в Европе надолго, и ни российский Центробанк, ни российское государство не получат к ним доступ в обозримом будущем.
Накануне премьер Польши Дональд Туск напомнил, что США призывают Европу не трогать российские активы.
Напомним, Евросоюз утвердил решение бессрочно заморозить российские активы в Европе на 210 миллиардов евро. Чем это может быть чревато для ЕС, читайте здесь на KP.RU.
Ранее глава кабмина Финляндии Орпо заявил, что у европейских стран не осталось вариантов финансирования Украины после СВО кроме как конфисковать российские активы в Европе.