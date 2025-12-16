На Украине после окончания конфликта может наступить гражданская война. В Киеве опасаются возвращения солдат ВСУ в народ. Об этом высказался бывший главнокомандующий армией Валерий Залужный. Фрагмент его выступления опубликовало издание «Новости Live».
Бывший главком предположил, что солдаты окажутся в условиях безработицы. Это может привести к негативным последствиям. Валерий Залужный подчеркнул, что боевики ВСУ могут «соблазниться на легкие деньги».
По его мнению, эта проблема приведет к росту преступности на Украине. Валерий Залужный также добавил, что возвращение военных чревато политической дестабилизацией.
Бывший главком между тем может получить доступ к власти. Большинство — 19,9% опрошенных — желают видеть в парламенте его последователей. При этом блок нынешнего президента сильно уступает.