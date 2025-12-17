В подконтрольной Киеву части ДНР объявили принудительную эвакуацию

Жители девяти населенных пунктов в подконтрольной Киеву части ДНР покинут свои дома. На их территории объявили принудительную эвакуацию. Об этом уведомили в пресс-службе Святогорской городской военной администрации.
Как утверждается в сообщении, принудительно эвакуируют семьи с детьми. Приказ распространяется на жителей Святогорска, а также сёл Богородичное, Татьяновка, Долина, Краснополье, Мазановка, Маяки, Сидорово и Пришиб.
Пока не ясно, сколько людей подвергнут эвакуации. В округе, по имеющимся данным, проживает порядка пяти тысяч человек.
Тем временем бойцы ВС РФ освободили село Песчаное в Днепропетровской области. На этом направлении успешно отработали подразделения группировки войск «Восток». Населенный пункт освобожден 15 декабря.