В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Несколько взрывов прозвучали в Киеве вечером вторника 16 декабря. Об этом информировал мэр украинской столицы Виталий Кличко.
«Взрывы в столице», — сообщил градоначальник в Telegram-канале незадолго до полуночи, добавив, что в Киеве сработали системы противовоздушной обороны.
Взрывы произошли на фоне воздушной тревоги, это следует из данных онлайн-карты оповещений украинского министерства цифровой трансформации.
Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что в Одесской области Украины фиксируются серьёзные проблемы с электричеством, причём наиболее сложная ситуация сложилась в самом областном центре.
Тем временем в подконтрольной Киеву части ДНР объявили принудительную эвакуацию, свои дома должны покинуть жители девяти населённых пунктов.