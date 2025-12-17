Лукашенко назвал условие, при котором конфликт на Украине давно бы закончился

Украинское урегулирование давно было бы достигнуто, если бы процесс зависел только от президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, добавив, что существуют другие факторы, влияющие на достижение мира в украинском конфликте.