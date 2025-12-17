Лукашенко назвал условие, при котором конфликт на Украине давно бы закончился

Украинское урегулирование давно было бы достигнуто, если бы процесс зависел только от президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, добавив, что существуют другие факторы, влияющие на достижение мира в украинском конфликте.
«Это не зависит только от Трампа. Если бы это зависело только от Трампа, то конфликт, вероятно, уже закончился бы», — сказал Лукашенко в эфире американского телеканала Newsmax TV, отвечая на вопрос ведущей Греты Конвей Ван Састерен.
Также Лукашенко анонсировал свой разговор с президентом США Дональдом Трампом, который, по словам президента РБ, должен состояться в ближайшее время. Политик заявил, что расскажет Трампу «много интересного».
Тем временем Трамп, говоря об одном из основных аспектов урегулирования конфликта, заявил, что Украина уже утратила территории.