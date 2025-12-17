Более десяти стран выделят многомиллиардную помощь Украине: кто согласился выслать деньги

Запад согласился на новые обязательства в отношении Украины. Помощь продолжат оказывать 15 государств. Они взяли новые обязательства на 2026 год. Такой информацией поделился глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль, цитирует «Страна».
Министр заявил, что наибольшую помощь Киеву окажет Германия. Страна выделит 11,5 миллиарда евро на поддержку обороны Украины. В том числе, средства пойдут на ПВО и беспилотную авиацию.
Денис Шмыгаль также назвал Норвегию и Британию в числе стран, взявших за себя новые обязательства по Украине. Они заплатят Киеву 7 миллиардов долларов и 600 миллионов фунтов соответственно. Кроме того, на поддержку в 2026 году согласились Нидерланды, Эстония, Латвия и Литва.
Берлин между тем намерен расширить военное сотрудничество с киевским режимом. Германия также хочет увеличить число немецких бойцов на Украине.