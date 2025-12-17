Более десяти стран выделят многомиллиардную помощь Украине: кто согласился выслать деньги

Денис Шмыгаль также назвал Норвегию и Британию в числе стран, взявших за себя новые обязательства по Украине. Они заплатят Киеву 7 миллиардов долларов и 600 миллионов фунтов соответственно. Кроме того, на поддержку в 2026 году согласились Нидерланды, Эстония, Латвия и Литва.