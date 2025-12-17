Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко призвал прекратить бои на Украине

МИНСК, 17 дек — РИА Новости. Боестолкновения на Украине надо остановить, чтобы у России не было настороженности, что перемирие используют для перевооружения Киева, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Источник: © РИА Новости

«Главное сегодня — сделать так, чтобы никто не был насторожен, что вот мы остановили конфликт — в тот период, когда Россия побеждает, это действительно так. Чтобы у России не было настороженности в этом плане, надо сделать все, чтобы Украина и ее армия не перевооружалась в это время, чтобы американцы не поставляли туда оружие вместе с европейцами», — сказал Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV, фрагмент которого размещен в близком к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канале «Пул Первого».

Интервьюером президента выступила ведущая телеканала Грета Конвей Ван Састерен, являющаяся супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, с которым белорусский лидер провел встречи в Минске 12 и 13 декабря.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше