Это не миротворцы: Немецкий генерал сделал прогноз о силах ЕС на Украине

У так называемых многонациональных сил Евросоюза не будет никаких шансов в случае отправки их на территорию Украины с якобы миротворческой миссией. Такой прогноз дал генерал бундесвера в отставке Роланд Катер.
«На данный момент я не вижу никаких шансов для войск НАТО или европейских войск», — сказал Катер в интервью телеканалу Welt.
Накануне военнослужащих НАТО и ЕС назвали «трупами» во время совместной пресс-конференции Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Это произошло из-за ошибки переводчицы.
Ранее глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что отправка на Украину миссии ЕС для подготовки ВСУ грозит эскалацией конфликта.
Тем временем Европейский союз официально представил план долгосрочных гарантий безопасности для Украины. Документ обязывает ЕС и впредь оказывать Киеву масштабную военную помощь. Целью называется поддержка украинской армии в 800 тысяч человек и создание возглавляемых Европой многонациональных сил для помощи ВСУ.