Хакеры KillNet разместили данные о позициях ВСУ на интерактивной карте MATRIX

Группировка хакеров KillNet дополнила свою новую разработку — интерактивную карту Matrix — сведениями о расположении украинских войск по всей линии боевого соприкосновения. Хакеры намерены передать свою разработку в распоряжение российского Минобороны.
«После взлома данных в нашу интерактивную карту были добавлены все данные ВСУ, известные нам сегодня: координаты размещения складов и техники в городах, архивов штабов и подразделений, расположения авиации, военные досье на солдат ВСУ, ТТХ военной техники ВСУ», — цитирует РИА Новости представителя хакерской группировки.
Карта также может быть использована для производства расчетов баллистических ударов с учётом прогноза погоды.
Напомним, изначально карта MATRIX создавалась для размещения на ней данных о местоположении украинских заводов по производству беспилотников.
Также сообщалось, что хакеры из группы Killnet осуществили взлом базы данных крупнейшего маркетплейса, специализирующегося на продаже дронов для Вооруженных сил Украины.
Кроме того, взломаны серверы крупнейшего производителя БПЛА на Украине.