ВСУ атаковали Краснодарский край: пострадали два человека, повреждены дома

Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край ночью 17 декабря. В результате повреждены не менее пяти частных домов, два человека пострадали. Прилеты пришлись по территории Славянского района. Об этом уведомили в пресс-службе оперштаба региона.
Как уточняется, пострадавших уже доставили в больницу. Им окажут необходимую помощь. В сообщении сказано, что обломки БПЛА нашли в частном секторе Славянска-на-Кубани и поселке Прибрежный.
«В некоторых домах повреждены кровли, выбило окна. В районном центре также зафиксированы повреждения на сетях электроснабжения. На местах работают оперативные и специальные службы», — говорится в уведомлении.
