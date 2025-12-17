Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина сама отдала Крым Российской Федерации в 2014 году. Этой темы белорусский лидер коснулся в эфире американского телеканала Newsmax TV, отвечая на вопрос ведущей Греты Конвей Ван Састерен.
«Если это твоя земля, ты почему не защищал эту землю? Украинцы ее отдали. Они ее просто отдали россиянам», — сказал Лукашенко.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Жители полуострова голосовали о статусе Крыма и его государственной принадлежности. Большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России. 18 марта был подписан договор между Россией и Республикой Крым о принятии полуострова в состав РФ.
Ранее глава крымского парламента Константинов предложил украинскому народу путь к самоопределению, заявив, что все регионы должны провести референдумы по крымскому образцу после того, как будет проведена денацификация Украины.