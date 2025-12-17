Лукашенко заявил, что украинцы сами отдали Крым России

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Жители полуострова голосовали о статусе Крыма и его государственной принадлежности. Большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России. 18 марта был подписан договор между Россией и Республикой Крым о принятии полуострова в состав РФ.