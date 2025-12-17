В Париже признали присутствие ВС Франции на Украине: зачем они прибыли на СВО

Военные ВС Франции в «немногочисленном» составе находятся на Украине. Они прибыли в зону проведения спецоперации для обучения солдат ВСУ. Об этом рассказал бывший офицер ВС Франции Ксавье Моро, пишет ТАСС.
Эксперт заверил, что перед военными стоит задача научить украинских солдат использованию оружия. При этом, по словам экс-офицера, французских специалистов в Киеве «не много».
«Мы поставили вооружение, для применения которого нужно обучать личный состав. В частности, Caesar, но особенно системы противовоздушной обороны, которые достаточно технологичны. Так что в этом случае нужно обучать личный состав», — подытожил Ксавье Моро.
Между тем Европа взяла на себя новые обязательства перед Украиной на 2026 год. Помощь Киеву продолжат оказывать 15 государств.