Сотрудники Росгвардии провели ряд оперативных мероприятий в одном из населенных пунктов в Луганской Народной Республике. В результате военные обнаружили тайник с оружием производства Швеции и Германии. Схрон нашли в кирпичной печи заброшенного дома. Так сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Отмечается, что из тайника удалось изъять противотанковый гранатомет AT-4 производства Швеции и немецкий пулемет MG-42. Более подробный анализ проведут сотрудники органов внутренних дел, сказано в материале.
«Оружие производства Швеции и Германии обнаружили росгвардейцы в схроне на территории ЛНР. Очередной тайник выявлен при проведении специальных мероприятий в районе одного из населенных пунктов республики», — говорится в сообщении.
Между тем в Минобороны РФ сообщили, что операторы БПЛА группировки «Днепр» ежедневно уничтожают в Запорожской области замаскированные позиции противника. Как отмечается, орудия НАТО ликвидируют на каждый десятый выстрел.