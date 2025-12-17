ФРГ объявила о выводе своих ЗРК Patriot из Польши и возвращении военных

Германия вывела из Польши свои зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и вернула немецких военных, которые дислоцировались там, сообщило министерство обороны ФРГ.
В ведомтсве уточнили, что после вывода германских подразделений командование в Жешуве взяли на себя военные из Нидерландов.
«После плавной передачи командования миссией нашим голландским партнерам в начале декабря последние военные сегодня вернулись на свои базы», — отметили в минобороны.
Установки противовоздушной обороны, которые Германия размещала на территории Польши, предназначались для прикрытия воздушного пространства НАТО и транспортного узла в польском городе Жешуве, расположенном возле границы с Украиной.
Немецкие военные и две батареи ЗРК Patriot находились в Польше с конца января 2025 года. Они должны были пробыть там шесть месяцев. Польские власти попросили ФРГ продлить размещение систем ПВО до конца года.
Напомним, ранее немецкая газета Bild со ссылкой на бундесвер написала, что в апреле 2026 года в Польшу перебросят военнослужащих ВС Германии, которые будут участвовать в программе «Восточный щит» на границе с Россией. Согласно данным источника, немецкие солдаты, которых направят на польскую территорию, будут устанавливать позиции, копать траншеи, прокладывать колючую проволоку и возводить противотанковые заграждения.