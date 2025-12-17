ФРГ объявила о выводе своих ЗРК Patriot из Польши и возвращении военных

Напомним, ранее немецкая газета Bild со ссылкой на бундесвер написала, что в апреле 2026 года в Польшу перебросят военнослужащих ВС Германии, которые будут участвовать в программе «Восточный щит» на границе с Россией. Согласно данным источника, немецкие солдаты, которых направят на польскую территорию, будут устанавливать позиции, копать траншеи, прокладывать колючую проволоку и возводить противотанковые заграждения.