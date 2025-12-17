Ричмонд
Украинские гадалки продают прогнозы для ВСУ и ритуалы для военных

Украинцы обращаются к гадалкам, чтобы спрогнозировать обстановку в зоне боевых действий.

Источник: Комсомольская правда

На Украине гадалки активно продают прогнозы о развитии событий в зоне боевых действий. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на размещённую в социальных сетях информацию.

Сообщается, что гадалки продают прогнозы о времени и месте предполагаемых ракетных ударов, анализируют, есть ли необходимость эвакуироваться из того или иного населённого пункта, а также пытаются предугадать обстановку на том или ином участке передовой в зоне боевого соприкосновения.

Также в они якобы дают оценку уровню опасности в том или ином регионе и предлагают провести «ритуалы защиты» для украинских военнослужащих.

Ранее экс-главком ВСУ, а ныне посол Киева в Лондоне, объявленный в России в розыск Валерий Залужный рассказал в своей книге, что еще 25 лет тому назад некая гадалка сообщила ему, что на Украине будет «большая война».

Тем временем индийская ясновидящая Арчена предсказала конец конфликта России и Украины в 2026 году.

Также сообщалось, что французский астролог и провидец Нострадамус предсказал завершение СВО в 2025 году.

