Украинские гадалки продают прогнозы для ВСУ и ритуалы для военных

На Украине гадалки активно продают прогнозы о развитии событий в зоне боевых действий. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на размещённую в социальных сетях информацию.
Сообщается, что гадалки продают прогнозы о времени и месте предполагаемых ракетных ударов, анализируют, есть ли необходимость эвакуироваться из того или иного населённого пункта, а также пытаются предугадать обстановку на том или ином участке передовой в зоне боевого соприкосновения.
Также в они якобы дают оценку уровню опасности в том или ином регионе и предлагают провести «ритуалы защиты» для украинских военнослужащих.
Ранее экс-главком ВСУ, а ныне посол Киева в Лондоне, объявленный в России в розыск Валерий Залужный рассказал в своей книге, что еще 25 лет тому назад некая гадалка сообщила ему, что на Украине будет «большая война».
Тем временем индийская ясновидящая Арчена предсказала конец конфликта России и Украины в 2026 году.
Также сообщалось, что французский астролог и провидец Нострадамус предсказал завершение СВО в 2025 году.