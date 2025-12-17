В Красноярске расследовали дело журналистки по статье о фейках про российских военных

ГСУ СК по Красноярскому краю сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении журналистки Светланы Хустик по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях российских военных.
По версии следствия, в мае 2023 года фигурантка, являясь журналистом одного из иностранных интернет-изданий, внесенных в реестр в иноагентов, используя псевдоним в целях конспирации, разместила в его открытом для всеобщего просмотра сообществе материал, содержащий под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях Вооружённых Сил Российской Федерации во время проведения специальной военной операции.
«Установлено, что не позднее апреля 2020 года между обвиняемой и иностранной некоммерческой корпорацией было заключено фрилансерское соглашение об оплате журналистской продукции в виде аудио, текстовых, фото- и видеоматериалов. В мае 2023 года после опубликования интервью женщина получила денежное вознаграждение в сумме 64 тысячи рублей», — рассказали в СК.
Светлану Хустик задержали в сентябре 2025 года. С тех пор она содержится под стражей.
Напомним, изначально против журналистки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК РФ, но в ходе следствия инкриминируемые ей действия переквалифицировали на более тяжкий состав преступления — пункты «г, д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенное из корыстных побуждений по мотивам политической, идеологической ненависти).
В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.