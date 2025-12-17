В ходе ведения воздушной разведки операторы подразделения войск беспилотных систем заметили движение групп ВСУ в сторону освобожденного Купянска. Получив команду, расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» выдвинулся на огневую позицию, навелся и произвел стрельбу.
Безопасность боевой работы установки обеспечивали посты воздушного наблюдения и мобильные огневые группы.
«Работаем по подступу в Купянск. Мы делаем всё, чтобы противник не подошел, не собрал свои силы, делаем всё, чтобы противника обезвредить, не дать подойти к городу», — заявил командир орудия с позывным Шпага.
По словам начальника артиллерии полка с позывным Брикс, главной задачей артиллерийских подразделений является изоляция района боевых действий. Он уточнил, что военнослужащие успешно удерживают Московку, Радьковку и Соболевку.
Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров 16 декабря сообщил о попытках ВСУ контратаковать населенные пункты под Купянском. Отмечалось, что российские военные уверенно отражают удары противника. Кроме того, ВСУ несут значительные потери.
