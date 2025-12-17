Ричмонд
Глава сельсовета из Башкирии передал на СВО автомобиль и гаджеты

Председатель Карламанского сельсовета Кармаскалинского района Азат Ахметьянов передал на нужды фронта ВАЗ-2107, за рулём которого на передовую уехал боец с позывным «Чуваш».

Председатель Карламанского сельсовета Азат Ахметьянов отправил в зону СВО автомобиль. На легковой машине отечественного производства на фронт поехал участник спецоперации с позывным «Чуваш» из деревни Улукулево. Перед отправкой «семёрку» отремонтировали местные жители Линар Латыпов, Айрат Кунакбаев, Ильфир Латыпов, сообщили в администрации Кармаскалинского района.

С собой военнослужащий также забрал и другие гуманитарные посылки, подготовленные Азатом Ахметьяновым для бойцов из Башкирии. Он передал воинам генератор, планшет и ноутбук. Также с ним на передовую предприниматели Роберт Юсупов и Равель Киямов отправили 20 раций.

Участники СВО из Башкирии показали особенности радиопереговоров на линии боевого соприкосновения.