Глава сельсовета из Башкирии передал на СВО автомобиль и гаджеты

Председатель Карламанского сельсовета Азат Ахметьянов отправил в зону СВО автомобиль. На легковой машине отечественного производства на фронт поехал участник спецоперации с позывным «Чуваш» из деревни Улукулево. Перед отправкой «семёрку» отремонтировали местные жители Линар Латыпов, Айрат Кунакбаев, Ильфир Латыпов, сообщили в администрации Кармаскалинского района.
С собой военнослужащий также забрал и другие гуманитарные посылки, подготовленные Азатом Ахметьяновым для бойцов из Башкирии. Он передал воинам генератор, планшет и ноутбук. Также с ним на передовую предприниматели Роберт Юсупов и Равель Киямов отправили 20 раций.
Участники СВО из Башкирии показали особенности радиопереговоров на линии боевого соприкосновения.