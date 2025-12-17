Ричмонд
В Ростовской области отразили атаку БПЛА

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Атаку БПЛА отразили в семи районах Ростовской области, никто из людей не пострадал, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Источник: © РИА Новости

«Ночью враг вновь атаковал Ростовскую область. БПЛА уничтожены и подавлены в Новошахтинске, Шолоховском, Тарасовском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском, Константиновском и Тацинском районах. Люди не пострадали», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Кроме того, в станице Николаевская Константиновского района повреждено имущество частного предприятия. Предварительно, люди не пострадали.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
