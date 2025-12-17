В Ростовской области отразили атаку БПЛА

«Ночью враг вновь атаковал Ростовскую область. БПЛА уничтожены и подавлены в Новошахтинске, Шолоховском, Тарасовском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском, Константиновском и Тацинском районах. Люди не пострадали», — написал Слюсарь в Telegram-канале.
Кроме того, в станице Николаевская Константиновского района повреждено имущество частного предприятия. Предварительно, люди не пострадали.
Узнать больше по теме
